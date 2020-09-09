Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi TDİOSB müteşebbis heyetinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclis Kararı alarak yüzde 40 katılım payı oranı ile Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) müteşebbis heyetinde yer alacak.

Bölge ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin katılım sağlamasının önemine değinen TDİOSB Başkanı Ahmet Ay, TDİOSB müteşebbis heyetlerinde belediyelerin olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Ay, “Ülkemizde örnek bir proje olan Diyarbakır TDİOSB’nin müteşebbis heyetinde belediyemiz bulunmamaktaydı. Bu konuda meclis kararı alarak Büyükşehir Belediyesinin müteşebbis heyete girmesini sağlayan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu’na ve OSB’de devam eden yollarımız ve idari bina projelerimize destek veren Diyarbakır Ticaret Odasına, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, Diyarbakır Ticaret Borsasına ve Karacadağ Kalkınma ajansımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

15 bin büyükbaş besi hayvan kapasiteli TDİOSB’de modern yöntemlerle yapılan besicilikte, belediyenin imkan ve destekleri ile verimliliğin artacağını belirten Başkan Ay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve firmaların burada sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulması, Besicilik alanında sağlanacak yeni iş olanakları ile şehrin ve bölgenin istihdamının arttırılması için tüm bileşenlerimizle çalışmalarımızı yürüteceğiz. 83 parselin bulunduğu 15 bin büyük baş hayvan kapasiteli Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde Şuanda direk 600 dolaylı yollardan bin 500 insanımıza iş alanı sağlanmaktadır.”

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince alınan meclis kararının ardından Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yüzde 40, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yüzde 30, Diyarbakır Ticaret Borsası yüzde 20, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yüzde 10 iştirakçi paylarına sahip oldu.



