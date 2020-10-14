Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle, Ergani ve Eğil ilçelerinde yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli şekilde sağlamaları için kırsal mahalle ve mahalle grup yollarında çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 23 kilometre uzunluğunda Ergani ilçesine bağlı Bereketli- Han Mahalle grup yolunda iş makineleriyle kazı çalışmalarına başladı. Kazının tamamlanmasının ardından Ergani Bereketli-Han Mahalle grup yoluna sathi kaplama asfalt serilecek.

İhtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı

Sathi kaplama asfalt serme dışında ihtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı döşeme işlemlerini de sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesine bağlı Ödenler Mahalle yoluna 900 metre kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı. Yolu kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine açmayı planlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Dicle ilçesi özel hareket üs bölgesinin 450 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolunda beton dökme çalışmasını da sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunda yapılan planlama ve hava koşullarının yol yapımına uygunluğunu göz önünde bulundurarak ilçelerde de yol yapım çalışmalarına devam edecek.

