Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine dev destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ’malzeme tamam spora devam’ sloganıyla kentte 24 farklı sportif branşta faaliyet yürüten 201 spor kulübüne 148 çeşit olmak üzere toplam 62 bin 496 adet spor malzemesi dağıtacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ’malzeme tamam spora devam’ sloganıyla kentte faaliyet yürüten 201 kulübe spor malzemesi yardımında bulunacak. Amatör sporlarını desteklemek için, 24 farklı branşın faydalanacağı organizasyonda 148 değişik çeşit olmak üzere kulüplere toplam 62 bin 496 adet spor malzemesi dağıtılacak. Kulüpler, dağıtılacak spor malzemeleriyle bir sezonluk ihtiyaçlarını gidermiş olacak. Amatör spor kulüplerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla 8 Ekim Perşembe saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Merkezinde gerçekleşecek olan malzeme yardım etkinliğine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Keser, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve spor taban birlikleri katılacak.

