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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.07.2020 10:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşması için gıda denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşması için gıda denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri, denetimler kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan kasaplar ile marketlerin kasap reyonlarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler, iş yerlerinin genel hijyen ve fiziksel koşullarını inceledi. Et ve et ürünlerinin bulunduğu soğutucu dolapları kontrol eden ekipler, soğutucu dolapların temizliği, kıyma makinelerinin soğutucu sistemlerinin olup olmadığını, kıyma makinelerinin hazne temizliği, etlerin dezenfeksiyon ve veteriner kontrol raporlarını kontrol etti. İş yerlerinde et kesmede kullanılan alet ve ekipmanların temizliğini inceleyen ekipler, personeli maske ve eldiven kullanımı konusunda uyardı. Dondurulmuş gıdaların muhafaza koşulları ile son tüketim tarihleri inceleyen ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanak tuttu.
Denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren gıda kontrol ekipleri, vatandaşlara bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını isteyen Gıda Kontrol ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim

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