Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Covid-19 temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Bağlar ilçesinde bulunan cadde, kaldırım ve bulvarlarda temizlik çalışması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlattığı bulvar, cadde, sokak, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasına karşı oluşturduğu ekiplerle gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü, kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yapıyor.

Çalışmalar kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı görevliler, Bağlar ilçesinde bulunan protokol yolu olarak kullanılan Kamışlı caddesinde kaldırım ve otobüs duraklarını tazyikli suyla yıkadı. Çevreye gelişi güzel atılan maske, eldiven ve evsel atıkları toplayan görevlilere, 3 yıkama tankeri, 3 süpürge aracı, 2 traktör, 1 sıkıştırma aracı ve 2 hafriyat aracı eşlik etti. Vatandaşlar yapılan çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentteki diğer bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve tazyikli köpüklü suyla yıkama çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

