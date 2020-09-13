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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden hijyen seferberliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında hijyen seferberliğine devam ediyor.Tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı etkin bir mücadele veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında hijyen seferberliğine devam ediyor.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı etkin bir mücadele veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Halk sağlığını korumak adına korona virüse yönelik aldığı tedbirleri uygulayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mart ayından bu yana şehirde hijyen seferberliği başlattı. Ekipler, toplu taşıma araçları, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, banklar ve kamelyaları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar, kapsamında ayrıca kaldırımlar, otobüs durakları ve cam bariyerler ile kentin birçok noktası yıkanarak temizlendi.

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