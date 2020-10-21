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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ilçelere spor tesisi atağı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi, Eğil, Çüngüş ve Kocaköy ilçelerine spor tesisi inşa edecek.Gençlere spor yapabilme alanları oluşturmak amacıyla Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında protokol imzalandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi, Eğil, Çüngüş ve Kocaköy ilçelerine spor tesisi inşa edecek.
Gençlere spor yapabilme alanları oluşturmak amacıyla Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında protokol imzalandı. Yapılan protokol gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının maddi desteğiyle Eğil, Çüngüş ve Kocaköy ilçelerine spor tesisi inşa edecek. Yakın zamanda inşa çalışmalarının başlayacağı Eğil ve Kocaköy ilçelerinde birer adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odaları, tribün, çevre düzenlemesi ve aydınlatma yapılacak.

Herkese açık olacak
Çüngüş ilçesinin hava koşullarını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, ilçeye üstü kapalı 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli halı sahası, soyunma odaları, tribün, çevre düzenlemesi ve aydınlatma inşa edecek.
Yapılan protokol gereği tesislerin tamamlanmasıyla birlikte futbol sahalarının tribün önüne Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklam tabelaları yerleştirilecek. Spor Toto, ilçelerde inşa edilecek futbol sahalarında 10 yıl süre için yer alacak reklam tabelaları için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 4 milyon 500 bin lira reklam bedeli ödeyecek. Anlaşma gereği 3 ilçede yapılacak spor tesisleri tüm halka açık olacak.

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