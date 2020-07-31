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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki mezarlıklarda denetim gerçekleştirerek vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki mezarlıklarda korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki mezarlıklarda denetim gerçekleştirerek vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki mezarlıklarda korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, alınan tedbirlerle ilgili vatandaşları bilgilendirerek maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Sabah erken saatlerde Yeniköy, Alipınar, Şehitlik, Mardinkapı ve Çiftehavuzlar mezarlıkları girişinde vatandaşları karşılayan zabıta ekipleri, vatandaşların bayramlarını kutladı. Korona virüs salgının hala tehlikeli boyutta sürdüğünü hatırlatan ekipler, vatandaşların alınan tedbirlere uymasını istedi. Zabıta ekiplerinin bayram boyunca mezarlıklarda tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

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