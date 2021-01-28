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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin özel yetenek kurslarına yoğun ilgi

28.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin beden eğitimi, askeri ve polis okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ve yoğun ilgi gören ücretsiz özel yetenek kursları bin 281 kişinin katılımıyla devam ediyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, askeri okul, Polislik Meslek Yüksekokulu, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz ve yoğun ilgi gören özel yetenek kurslarında eğitimler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin beden eğitimi, askeri ve polis okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ve yoğun ilgi gören ücretsiz özel yetenek kursları bin 281 kişinin katılımıyla devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, askeri okul, Polislik Meslek Yüksekokulu, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz ve yoğun ilgi gören özel yetenek kurslarında eğitimler devam ediyor. 21 Aralıkta başlayan eğitimlerde POMEM 629, askeri okullar 153, BESYO 154, PMYO 186, bekçilik okulu 114 ve spor liselerinden 45 olmak üzere toplam 1281 kişi faydalanıyor.

Eğitimler 2 bölümden oluşuyor
Alanında uzman antrenörlerin görev yaptığı ücretsiz özel yetenek kurslarının eğitimleri Seyrantepe’deki atletizm pisti ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe spor kompleksinde gerçekleşiyor. Hafta içi her gün 16.00’da başlayan kurslarda öğrenciler, atletizm pistinde kondisyon ve hazırlık etabıyla güç depoluyor, Talaytepe’deki sınavlara hazırlık ve parkur etabı eğitimiyle çabukluk kazanarak sınavlara teorik olarak hazırlanma şansı yakalıyor. Şuana kadar toplam bin 281 öğrencinin kayıt yaptırdığı ücretsiz özel yetenek kurslarının başvuruları devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz özel yetenek kurslarına başvuru yapmak isteyenler, internet sitesinden formu doldurduktan sonra ‘gönder’ butonuna basarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formundaki tüm soruların eksiksiz ve doğru şekilde cevaplanması gerekiyor.

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