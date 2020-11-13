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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin uçurtma etkinliği, kent semalarını süsleyecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türk Uçurtma Takımının katılımıyla düzenleyeceği Kırklar Dağı’nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi etkinliğiyle Diyarbakır semalarını süsleyecek.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kırklar Dağında 14 Kasım 2020 Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliği ile Diyarbakır semalarını süsleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin uçurtma etkinliği, kent semalarını süsleyecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türk Uçurtma Takımının katılımıyla düzenleyeceği Kırklar Dağı’nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi etkinliğiyle Diyarbakır semalarını süsleyecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kırklar Dağında 14 Kasım 2020 Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliği ile Diyarbakır semalarını süsleyecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde eğitim gören çocukların katılacağı Kırklar Dağının ‘Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi’ sloganıyla düzenlenecek şenlikte yüzlerce uçurtma gökyüzüne havalanacak.
Türkiye’yi uluslararası uçurtma festivallerinde birbirinden ilginç modellerdeki uçurtmaları ile başarıyla temsil eden Türk Uçurtma Takımı da 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtma ve 100 metrekarelik Türkiye’nin en büyük uçurtmasının da aralarında yer aldığı 20’ye yakın ilginç gösteri uçurtması ile şenliğe katılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin uçurtma etkinliği, kent semalarını süsleyecek

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