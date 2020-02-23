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Diyarbakır Çocuk Akademi Projesi başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-15 yaş arası 5 bin çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlattı.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerini geliştirilerek çocukların iyi olma halinin artırılması amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-15 yaş arası 5 bin çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlattı.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerini geliştirilerek çocukların iyi olma halinin artırılması amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 15 okulda gerçekleştirilecek projede çocuklara eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetler, sanatsal faaliyetler ve bilişim faaliyetleri başlıkları altında çeşitli etkinlikleri düzenlenecek.
Eğitim faaliyetleri kapsamında çocukların yaşları dikkate alınarak, hikaye kitap setleri, akıl ve zeka oyunları eğitim setleri, robotik ve kodlama, zihin geliştirme ve zihinde hızlı matematik kitapları verilerek, yarışmalar düzenlenecek. Yarışmalar sonucu çocuklara tablet bilgisayarlar, bisikletler, kırtasiye setleri gibi birçok hediyeler verilecektir. Sosyal faaliyetler başlığında çocuklar Diyarbakır merkez ve ilçeleri ile çevre illere düzenlenecek 10 adet geziye götürülecek, sosyal ve kültürel bilgi dağarcıklarına katkıda bulunulacak. Sanatsal faaliyetler kapsamında ise çocuklara açık, kapalı sinema gösterileri, tiyatro ve halkoyunları gösterileri sunulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılacak iki robotik ve kodlama atölyesi ile çocuklar bilişim faaliyetleri ile buluşacak.

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