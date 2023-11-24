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Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

24.11.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, şehit öğretmenler anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı, öğrenci ve öğretmen tarafından şiirler okundu.

Vali Ali İhsan Su, programda, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin geleceği inşa ettiğini belirten Su, "Bir ülkenin geleceğini, dünyanın geleceğini siz değerli öğretmenler inşa ediyor. O yüzden her meslek kutsaldır, her meslek önemlidir, ama öğretmenlik mesleği bambaşkadır. Her mesleğin ham maddesi vardır, öğretmenliğin ham maddesi ise insandır. Yavrularımızı, çocuklarımızı en iyi şekilde eğiten tüm öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi, düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi, göreve yeni başlayan eğitimciler öğretmen andını okudu.

Öğretmenlerden oluşan ekibin, halk oyunu gösterisi yaptığı etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler tarafından oluşturulan koro türküler seslendirildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde de devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı, şiirler okundu, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, tüm öğretmenlerin günlerini kutlayan bir konuşma yaptı, stajyer öğretmenler yemin etti.

Programa, Vali Yardımcıları Oltan Bayraktar, Armağan Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MARDİN

Mardin Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelini eğitim ve bilginin oluşturduğunu söyledi.

Mutlu, huzurlu, modern ve güçlü bir ülke olmanın yolunun eğitimden geçtiğini kaydeden Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitime verdiği destekle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve göreve yeni başlayan genç eğitimciler adına öğretmen Aybüke Varlıklı da bir konuşma yaptı.

Göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Şiirlerin okunduğu program, müzik dinletisiyle sona erdi.

BATMAN

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde devam eden programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törende müzik öğretmenleri şarkı söyledi, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

SİİRT

Siirt'te de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nun konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu, emekli öğretmenler adına 3 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Elazığ Mardin Batman 24 kasım öğretmenler günü

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