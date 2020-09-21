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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin, korona virüse yakalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin, korona virüse yakalandı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’in korona virüs testi pozitif çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, halsizlik ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Tekin’e yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Dünden itibaren evde karantinaya giren Dr. Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde en güzel korunma yöntemi olarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyendir. Korona virüs testimin pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri evde karantinadayım. Herhangi bir olumsuz durum şu an için yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri” dedi.

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