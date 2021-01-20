Diyarbakır itfaiyesi 1 yılda 7 bin 372 vakaya müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 Ocak ayından itibaren başta yangın olmak üzere, su baskını, arama-kurtarma ve baca temizliği olmak üzere 7 bin 372 vakaya müdahalede bulundu.

Diyarbakır merkez ve 17 ilçede çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 Ocak ayından itibaren bugüne dek gelen ihbarları değerlendirerek toplam 7 bin 372 olaya müdahale etti. 2019 yılına göre kent genelinde yangın olaylarının yüzde 15 artış gösterdiği verilerde itfaiye yangın söndürme ekipleri toplam 5 bin 11 vakaya müdahalede bulundu. Boğulma, araç içinde sıkışma, herhangi bir yerde mahsur kalma, çevre iller ile ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan deprem ve doğal afetler olmak üzere bin 793 olayı değerlendirerek anında vakanın yaşandığı alana intikal eden İtfaiye Daire Başkanlığı, 356 su baskının tahliyesi için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ayrıca 212 baca temizliği gerçekleştirdi.