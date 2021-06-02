YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

02.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" başlattı.

Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevirin tespit edilerek imha edildiği operasyon kapsamında bölgede uyuşturucu imal eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Belirlenen 26 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Operasyon devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandıDiyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Ege Eczanesi
Yenisehir
Melih Eczanesi
Yenisehir
Maral Eczanesi
Baglar
Dicle Eczanesi
Baglar
Arzu Eczanesi
Baglar
Ruken Eczanesi
Kayapinar
Ekin Dila Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.