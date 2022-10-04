"Diyarbakır Kültür Elçileri" kültürel mirasa sahip çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı 13. Sezon Fark Yaratanı Ferda Salık, 2016 yılında hayata geçirdiği "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesi ile Diyarbakır'da kız öğrencilerinin birer kültür elçisi olarak inisiyatif almasını sağlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. sezonunda Fark Yaratan seçilen Salık, 20 kardeşin 15'incisi olarak Diyarbakır'da doğdu. Zor şartlarda eğitim gören ve Tarih Öğretmeni olan Salık, kendi hikayesinden yola çıkarak kız çocuklarının doğru bilgi ve birikimle donatıldıklarında önce kendilerini, sonra çevrelerini değiştirecekleri düşüncesiyle harekete geçti.

Ferda Salık, yaklaşık 10 yıl önce Tarih Öğretmeni olarak atandığı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kız öğrencilerin şehirlerindeki tarihi mekanlar ya da kültürel ögelerden haberdar olmadıklarını ve kendi geleceklerine dair bir beklentilerinin bulunmadığını fark etti.

Ödev olarak öğrencilerinden Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını araştırmalarını isteyen Salık, öğrencilerinin birer kültür elçisi olarak araştırma yapmalarını ve gözlemlerini akranlarına sunmalarını sağladı. Yıllar içinde gelişen bu çalışma, görev almak isteyen gönüllü öğrencilerin de katılımıyla 2016'dan beri uygulanan bir projeye dönüştü.

"Diyarbakır Kültür Elçileri" projesi kapsamında kız öğrenciler, her ay belirlenen tema kapsamında Diyarbakır'ı keşfe çıkıyor, hazırladıkları video içeriklerini ise internet üzerinden farklı okullardaki akranları ile paylaşıyor. Proje ile 1.000'e yakın kültür elçisi yetişirken, projenin Türkiye'nin 9 ilinde ve aynı zamanda Polonya'da uygulanmasıyla birlikte de on binlerce kişiye ulaşıldı.

Yüksek özgüvene sahip kız çocukları yetiştirmeyi amaçlayan Salık, farklı ülkelerden ve şehirlerden kültür elçileri ile kültürel miras ögelerinin tanıtılmasının sağlanması, bu çalışma aracılığıyla kız çocukları liderliğinde farkındalığın oluşmasını hedefliyor.

- "Projeye destek vermekten ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesinin, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasıyla kız çocuklarının neler yapabileceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişim için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Safkan, "Toplumsal gelişimin sağlanmasında da ana etkenlerden birinin eğitimde fırsat eşitliği ve bu kapsamda da özellikle kız çocuklarının desteklenmesi olduğunu düşünüyoruz. Diyarbakır Kültür Elçileri projesi, kız çocuklarının desteklendiğinde neler yapabileceğinin adeta bir kanıtı oldu. Diyarbakır'la başlayan bu projenin daha fazla şehirde uygulanması, model alınması en büyük temennimiz. Ferda öğretmenin, bu anlamda pek çok kapıyı araladığını düşünüyorum. Bu çok değerli projeye destek vermekten ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

