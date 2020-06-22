YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu

Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu.Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün’e Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu sponsor oldu.

Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu

Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu.
Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün’e Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu sponsor oldu. Diyarbakırlı milli atıcı Akgün, Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu’na kendisine bu zor süreçte destek vermesinden dolayı teşekkür etti. Akgün, “Haşim Merdoğlu’ndan Allah razı olsun. Ben de inşallah katılacağım müsabakalarda başarılarımı onlarla paylaşacağım. Türkiye tarihinde ilk kez 10 metre havalı tüfek büyük erkekler kategorisinde olimpiyatlar giden ilk ve tek sporcu oldum. Olimpiyatlardan madalya kazanmak istiyorum” dedi.
Diyarbakır Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu da, mili atıcı Ömer Akgün’e sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Merdoglu, “Diyarbakır’ı ve Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Akgün’e başarılar diliyoruz. Biz Ömer Akgün’e elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle eğlendi

Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle eğlendi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dolu yağışı ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı ekinlere zarar verdi

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.