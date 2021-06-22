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Diyarbakır merkezli 4 ildeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

22.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 4 ildeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 4 ildeki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı ve iltisaklı zanlılara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 15 Haziran'da Diyarbakır, Bursa, Muğla ve Malatya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan 18 zanlıdan 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Diyarbakır DEAŞ

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