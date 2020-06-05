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Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.06.2020 22:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 5'inci etabın imara açılması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu, son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının devam etmesine ve yaşanan olumsuzluklara rağmen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ekonomik gelişmelerin önünün açıldığı bildirildi.

OSB'nin 254 hektarlık 5'inci etabının imara açılması için gerekli kurum görüşlerinin alındığı, hazırlanacak raporun ardından 5'inci etabın onama sınırına alınması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacağı aktarılan açıklamada, "Diğer bölgelerde sanayiciler, koronavirüsün yarattığı olumsuz etkilerden dolayı fabrikalarını kapatırken ya da işçi çıkarırken Diyarbakır OSB, 5'inci etabın imara açılması için start verdi. Sanayinin gelişmesine katkı sunan OSB'de, 254 hektardan oluşan 5'inci etabın imara açılması için gerekli kurum görüşleri toplandı. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır'daki yatırımcı kurum ve kuruluşlar, 5'inci etabın OSB onama sınırına alınması yönünde görüş belirtti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 5'inci etabın imara açılması için olumlu görüş bildiren başta Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile yatırımcı diğer kurum temsilcilerine teşekkür edildi.

OSB yönetim kurulu üyelerinin, Diyarbakır'da ekonomik gelişim hamlesi için 5'inci etabın imara açılmasının büyük fayda sağlayacağı yönünde görüş belirttiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıllarda 195 hektardan oluşan 4'üncü etapta parselasyon işlemleri yapılmış ve arsa tahsisine başlanmıştı. Bugüne kadar 4 firmaya arsa tahsisi yapılırken, 2 firma, inşaat çalışmalarına başladı. 1. 2. ve 3. etap alanında tahsis işlemi yapılmış 281 firma bulunmaktadır. Bu firmalarından 222'si faal olarak üretim yapmaktadır."

- OSB'de liderlik gıda sektöründe

Diyarbakır OSB’de firmaların sektörel dağılımında, ilk sıralarda yüzde 21 ile gıda, yüzde 12 ile metal, plastik, mobilya ve tekstil, yüzde 7 ile de inşaat malzemeleri sektörünün bulunduğu belirtilen açıklamada, OSB'de yaklaşık 7 bin 500 kişinin çalıştığı, Atıksu Arıtma Tesisi ile 4. etabın devreye girmesiyle 15 bin kişi üzerinde istihdam sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, OSB'de yatırım için 60 girişimcinin arsa tahsisi için beklediği vurgulandı.

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