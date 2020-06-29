YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır OSB’de bölgenin ilk sandviç panel tesisi üretime başladı

Diyarbakır OSB’de bölgenin ilk sandviç panel tesisi üretime başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya beraberindekiler, Diyarbakır OSB’de bölgenin ilk sandviç panel tesisi olan Atlas panel çatı ve cephe sistemleri firmasını ziyaret etti.DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, DTSO Meclisi Üyesi olan Abidin Kakdaş’ın Diyarbakır OSB 3’üncü etaptaki Atlas panel firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya beraberindekiler, Diyarbakır OSB’de bölgenin ilk sandviç panel tesisi olan Atlas panel çatı ve cephe sistemleri firmasını ziyaret etti.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, DTSO Meclisi Üyesi olan Abidin Kakdaş’ın Diyarbakır OSB 3’üncü etaptaki Atlas panel firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tesis ile ilgili bilgi veren Kakdaş, “Bölgenin ilk sandviç panel tesisi olan Atlas panel, 16 bin 500 metrekarelik alanda faaliyetini sürdürmektedir. 2019 yılında üretime başladık, şimdilik iç piyasaya satış yapıyoruz. İhracat için ise çalışmalarımız devam ediyor. Ham madde ve diğer kimyasal ürünlerinin dışarıdan getirildiği tesiste son teknolojik makinelerle kaliteli üretim yapmaktayız” dedi.
DTSO Başkanı Kaya, diğer illerdeki firmaların satış fiyatlarına göre çok daha hesaplı ve kaliteli üretim yapan Atlas panel çatı ve cephe sistemleri firmasına başarılar dilediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:53
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.