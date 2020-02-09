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Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır Radikal Okulları akademik, LGS, yabancı dil, sanat ve spor dallarındaki başarıları ile her kesimin taktirini kazanmaya devam ederken, kurumda düzenlenen bursluluk sınavına da yoğun ilgi gösterildi.

Diyarbakır Radikal Okulları akademik, LGS, yabancı dil, sanat ve spor dallarındaki başarıları ile her kesimin taktirini kazanmaya devam ederken, kurumda düzenlenen bursluluk sınavına da yoğun ilgi gösterildi. İki gün süren bursluluk sınavının 5 oturum şeklinde gerçekleştiği ve 2 bin 516 öğrencinin sınav için ter döktüğü belirtildi.
8 -9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına öğrenci ve velileri tarafından yoğun katılım sağlandı. Okul idaresi tarafından öğrenci ve velileri kapıda karşılandı. Öğrenciler sınava gidecekleri salonlara geçerken, velilere de ikramlarda bulunuldu. Sınava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı.

“Samimi ortamda çocuklara sınav hizmeti verdik”
Samimi ve sıcak bir aile ortamında çocuklara sınav hizmeti verdiklerini belirten Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, okullarına gösterilen ilgiden dolayı tüm Diyarbakır halkına teşekkür etti. Yetiz, “Çocuklarımıza hiç sınav kaygısı yaşatmadan biliçsel yeteneklerini ortaya koymaları ve bunun karşılığında başarıyı ödüllendirme düşüncesiyle Diyarbakır’daki tüm çocuklara hizmet sunuyoruz. Sınavlarımız toplam 2 gün 5 oturum şeklinde gerçekleşirken, sınava 2 bin 516 öğrencimiz katıldı” dedi.

“Veliler okul idaresinin sıcak karşılamasına teşekkür etti”
Çocuklarını sınava getirmek için okula gelen veliler okul idarecileri tarafından kapıda karşılandı. Velilerle teker teker görüşen okul idarecileri çeşitli ikramlarda bulundu. Sıcak bir karşılama yaşadıklarını belirten veliler, okul idaresine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler 90 dakika boyunca 75 soruya doğru yanıtı vermek için gayret gösterirken, bursluluk sınavında dereceye giren öğrencilerin yüzde 50 ile yüzde 100 arasında burslu olarak okutulacağı bildirildi.

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İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:38
İkindi
15:31
Akşam
17:57
Yatsı
19:14

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