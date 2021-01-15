YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Sanayi Mektebinde engellilere drone eğitim sertifikası verildi

Diyarbakır Sanayi Mektebinde engellilere drone eğitim sertifikası verildi

15.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır Sanayi Mektebinde engellilere drone eğitim sertifikası verildi

Diyarbakır Sanayi Mektebinde engelliler için verilen drone pilotaj eğitimleri tamamlandı.

Diyarbakır Sanayi Mektebinde engelliler için verilen drone pilotaj eğitimleri tamamlandı. Engelli öğrencilere sertifikaları Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve yönetimi tarafından verildi.
Sertifika törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Eğitim ve Bilim Vakfı Başkanı Faruk Korkmaz, Eğitim ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Çetin İnanç ve Ahmet Akyapı, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hayrullah Akyıldız, GÜNTİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Turan ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Büyükelçi Mete Yağlı, bu eğitime öncülük eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’na teşekkür ettiğini söyledi. Büyükelçi Yağlı, "Modern dünyanın yeni aletlerinden droneların çok farklı alanlarda kullanılma imkanı var. Engelli vatandaşlarımızın bu eğitimle sertifika sahibi olmaları ilerde farklı alanlarda iş sahibi olmalarını sağlayacak. Hepsine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise eğitimlerin gerçek mimarı ve emekçileri olan DTSO Eğitim ve Bilim Vakfı ve Sanayi Mektebi ekibine teşekkür ettiğini ifade etti. Başkan Kaya, "Burada Sanayi Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle hem tarihi bir mekanı restore edip ortaya çıkardık hem de ortaya çıkan tarihi yapı kadar değerli olan bir eğitim süreci başlattık. Sanayi Mektebinde engellilere yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Drone eğitiminin yanında özellikle çağrı merkezlerinde engelli vatandaşlarımızın çalışması mümkün. Türkiye’de çağrı merkezi hizmeti veren 5 firmayı buraya getirdik ve yaklaşık 7 bin kişilik bir istihdam alanı oluştu. Engelli vatandaşlarımızda sadece engelli kotası nedeniyle iş yerlerinde olmaktan çok kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda çalışmalı. Sanayi Mektebi yeni istihdam alanları için onlara destek vermeye devam edecek. Engellilere yönelik hangi alanda ihtiyaç varsa, o alanda engelsiz hale getirmek Sanayi Mektebinin temel felsefelerinden biridir. Bu eğitimin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sertifika töreni kapsamında 20 engelli kursiyere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı sertifikaları ve ehliyetleri takdim edildi" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Diyarbakır Sanayi Mektebinde engellilere drone eğitim sertifikası verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:33
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı

Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı

Türk Kızılayı Dicle’de yetim ve muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor

Türk Kızılayı Dicle’de yetim ve muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor

Ergani Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına hız verdi

Ergani Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına hız verdi

Yenişehir’de yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Yenişehir’de yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Sur Kaymakam Çiftçi, İlçe Sağlık Müdürü Yakut ile bir araya geldi

Sur Kaymakam Çiftçi, İlçe Sağlık Müdürü Yakut ile bir araya geldi

ASTIM HASTASI NESİME HEMŞİRE, KORONAVİRÜSÜ 2 KEZ YENDİ

ASTIM HASTASI NESİME HEMŞİRE, KORONAVİRÜSÜ 2 KEZ YENDİ

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.