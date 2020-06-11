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Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul, korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede aksaklıkların yaşanmaması için denetim gerçekleştirdi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs tehdidi sürerken, Diyarbakır’da bulunan hastanelerin yöneticileri tarafından denetimler yapılıp sorunlar minimize ediliyor. Bu bağlamda Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul ve beraberindeki yöneticiler, hastanede denetimde bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede aksaklıkların giderilmesi konusunda sıkı denetimler yapan Başhekim Özkul, özellikle hastaların yoğun olarak kullandıkları acil servislerin hijyenik hale getirilmesini istedi.
Op. Dr. Özkul hastane personeliyle de yakından ilgilenirken, denetimlerin haftanın belirli günlerde devam edeceği kaydedildi.

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