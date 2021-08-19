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Diyarbakır Surları'ndaki restorasyonu tamamlanan tarihi Yenikapı 79 yıl sonra yerine takıldı

19.08.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Surları'ndaki restorasyonu tamamlanan tarihi Yenikapı 79 yıl sonra yerine takıldı

DİYARBAKIR (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Yenikapı 79 yıl aradan sonra yerine monte edildi.

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Surların dışa açılan 4 ana kapısından biri olan Yenikapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemler sonucu tamamlandı.

Uzmanlar gözetiminde vinç yardımıyla restorasyonu yapılan alandan alınan kapı, 2 günlük monte işleminin ardından yerine takıldı.

Urfakapı ile İçkale'den sur içine açılan Küpelikapı'nın ise restorasyonu devam ediyor.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Diyarbakır Kalesi'nin burç, sur ve kale kapılarının restorasyonuna yönelik hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü işaret etti.

Surların dışa açılan 4 ana kapısından Mardinkapı ve Dağkapı'nın yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından daha önce yerlerine takıldığını, Yenikapı'yı da bugün taktıklarını işaret eden Koç, Urfakapı'yla ilgili çalışmaların yarılandığını ve yakın zamanda onun da yerine takılacağını aktardı.

Tarihi Yenikapı'nın 1942 yılında yerinden sökülerek müzede koruma altına alındığını anımsatan Koç, yapılan çalışmalar kapsamında kapının restorasyonunun uzmanlar tarafından titizlikle gerçekleştirildiğini aktardı.

Kapının montaj sürecinden sonra yerine takıldığını belirten Koç, "Yenikapı, Diyarbakır Kalesi'nin en çok kullanılan kapılarından biri. Tarihi kaynaklarda Kaplan Kapısı, Dicle Kapısı, Su Kapısı, Irmak Kapısı diye adlandırılırken 17. yy'da Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Yenikapı diye isimlendirilmiştir. Kapı görsel olarak üzerinde birçok estetik öğeyi barındırmaktadır. Kapı üstünde, balık ve damla figürleri, çeşitli geometrik şekillerde mıhlar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

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