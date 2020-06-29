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Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetiştiricilik kursları

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.06.2020 17:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından farklı konularda yıl içerisinde yetiştirme kursları düzenleniyor.Ülke ekonomisine hayvansal üretim konusunda katkıda bulunacak bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından farklı konularda yıl içerisinde yetiştirme kursları düzenleniyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetiştiricilik kursları

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından farklı konularda yıl içerisinde yetiştirme kursları düzenleniyor.
Ülke ekonomisine hayvansal üretim konusunda katkıda bulunacak bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından farklı konularda yıl içerisinde yetiştirme kursları düzenleniyor. Bu kapsamda, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında 48 yetiştiricinin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne yapmış olduğu başvuru ile 2020 yılının ilk arıcılık kursu açıldı. Yaklaşık 2 hafta süren kursta yetiştiricilere bal arısı ve ırkları, koloni bireylerinin düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal ve diğer arı ürünleri üretimi, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitim verildi.
Kurs sonunda yazılı ve uygulamalı test yapılarak kursta başarı gösteren yetiştiriciler adına arı yetiştiriciliği sertifikası düzenlenecek.

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetiştiricilik kursları

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