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Diyarbakır Tekstil OSB’de fabrikalar üretim yapmaya hazır

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrikaların üretime hazır olduğunu söyledi.DTSO Başkanı Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, sayman üye Nesih Aktepe ile GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Tekstil OSB’de yatırım yapan firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrikaların üretime hazır olduğunu söyledi.
DTSO Başkanı Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, sayman üye Nesih Aktepe ile GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Tekstil OSB’de yatırım yapan firma yetkilileriyle bir araya geldi. Tekstil OSB’de gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren DTSO Başkanı Kaya, Tekstil OSB’de fabrikaların üretim yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Tekstil OSB’de fabrikaların hızla yükseldiğini belirten Kaya, “Tekstil OSB’ye yatırım yapan firmalarla sürekli bir araya gelip, yaşadıkları en küçük sorunlarla yakından ilgilenip çözüyoruz. Diyarbakır tekstil, giyim ve hazır giyim sanayisinde önemli bir üs haline gelecek” dedi
GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dalkıran ise Tekstil OSB’de korona virüsün neden olduğu olumsuz etkilere rağmen yatırımcıların inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Dalkıran, Tekstil OSB’de 4 yatırımcı firmanın inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretim yapmaya hazır hale geldiğini, aynı zamanda diğer yatırımcı firmaların da inşaat çalışmalarına bayram sonrası başlayacaklarını ve bundan sonra Diyarbakır’da tekstil sektörünün büyük bir ivme kazanacağını ifade etti.

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