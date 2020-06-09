YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır temalı "On-line Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı

Diyarbakır temalı "On-line Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır temalı "On-line Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Diyarbakır temalı On-line Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki bilgi yarışmasına 6'sı şehir dışından on-line bağlananlar olmak üzere, 21 finalist katıldı.

Yarışmaya katılan finalistlerden, 21 soruya 21 saniyede cevap vermeleri istendi.

Yarışma sonucunda 21 sorunun 20'sine doğru cevap veren Onur Bozkurt birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yarışmacılara, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kültür, tarih, peygamber ve sahabeler şehri Diyarbakır ile ilgili soruların yöneltildiğini belirterek "Belediyemiz alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hizmetler çalışmalarını da yürütüyor. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

Finalistlere hediyeleri Eryılmaz tarafından verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:47
Yatsı
21:27

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar’daki parklar 1 Hazirana hazır

Bağlar’daki parklar 1 Hazirana hazır

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.