Diyarbakır Ticaret Borsası’ndan MTB’ye ziyaret

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti. Ziyarette, uçak seferleri de gündeme geldi.

Ziyarette konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Özellikle Türk Hava Yollarının bölgede uygulamış olduğu uygulamalardan rahatsız olduğumuzu dile getirmek içinde dün kendisiyle telefonla yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bu kez bir araya geldik. Türk Hava Yolları’nın hem sefer sayılarının artırılmaması hem de saatlerin uygunsuzluğu konusundaki uygulamaları kamu oyununda dikkatini çekmek için yapmış olduğumuz basın toplantısında bunu dile getirdik” dedi. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’in aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle bölge sorunları konusunda sürekli istişare ettiklerini de vurgulayan Özcan, "Ortak karar karar almamız konusunda beraber hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. Borsa Başkanı Yeşil ise ‘’Biz Diyarbakır’da yeşil ambalaj koli üretimi yapıyoruz. Malatya’da çalıştığımız firmalar var bundan dolayı bugün Malatya’ya geldik” şeklinde konuştu. Yeşil, “Diyarbakır ve Malatya hem ticaret anlamında hem de ihracat anlamında ramazan başkanımızla diyalog içerisinde ortak kararlar alıyoruz. En son olarak Türk Hava Yollarından kaynaklanan Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesindeki uçak sıkıntısında tekrar beraber hareket ettik. Beraber aldığımız orak kararlarla inşallah büyük çalışmalarımız olur" diye konuştu.

Özcan, Yeşil’e tepside kuru kayısı hediye etti.

