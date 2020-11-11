Diyarbakır trafiğini rahatlatacak 25 kavşak yeniden düzenleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevcut trafik yoğunluğunu azaltmak için 25 kavşakta düzenleme çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla 25 kavşakta çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, ulaşım ana planı revizesi kapsamında çalışma yürütülecek kavşaklara öncelikle kamera yerleştirerek trafik yoğunluğunu tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından trafik ve yaya yoğunluğu göz önüne alınarak çözüm önerilerinin projelerini hazırlayarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında sunan Ulaşım Daire Başkanlığı, projelerini kabul edilmesiyle fiili çalışmaları başlattı. UKOME toplantısında alınan kararların ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Orhan Doğan Caddesindeki kavşak ve refüj düzenlenmesi ile başlandı. Orhan Doğan Caddesindeki çalışmalarda bin metre bordür ve parke kullanılacak, 10 bin metre kare peyzaj çalışması yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla bu kavşakta trafik yoğunluğu yüzde elli azalacak.