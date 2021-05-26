Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, "polisin, uyuşturucu şüphelisi oğlunun gözaltına alınışı sırasında annesine şiddet uyguladığı" iddiasını içeren haberleri yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, bir anneye polis tarafından şiddet uygulandığı şeklinde iddiaların yer aldığının görülmesi üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda tespit ettikleri S.D'yi, 18 Mayıs'ta, Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına almak istedi. Bu sırada babası N.D, annesi K.D. ve kız kardeşi F.D, görevlilerin önüne geçerek, gözaltına alma işlemini fiziki ve sözlü olarak engelledi ve S.D'yi ekiplerin elinden kaçırmaya çalıştı.

Anne K.D. ekiplerden sorumlu komiser yardımcısını kolundan ısırdığı sırada düşerek sol kolundan yaralandı.