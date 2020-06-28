YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Valiliğinden terör şüphelisine köpekle işkence yapıldığı iddiasına yalanlama:

Diyarbakır Valiliğinden terör şüphelisine köpekle işkence yapıldığı iddiasına yalanlama:

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

"Özel eğitimli arama köpeği, balkon kapısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutarak şahsın kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır" - "İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, 26 Haziran'da gözaltına alınan terör şüphelisi Sevil Çetin'e köpekle işkence yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, 26 Haziran'da bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmada, Mardin ve Van'daki yetkili mahkemelerce "silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından aranan Sevil Çetin'in Bağlar ilçesindeki ikametgahta gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda özel eğitimli arama köpeğinin de kullanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel eğitimli arama köpeği, balkon kapısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutarak şahsın kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır. İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir. İkamette yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Sevil Çetin, sevk edildiği adli mercilerce yapılan işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 27 Haziran'da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:04
Sabah
04:52
Öğle
12:27
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.