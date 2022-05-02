Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Diyarbakır annelerinin bayramını kutladı:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 973'üncü gününde sürüyor.

Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Ramazan Bayramı dolayısıyla aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bayramlaşan Karaloğlu, çikolata ikramında bulundu.

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 973 gündür kendilerinden zorla koparılan evlatları için nöbet tutan annelerin bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

"Bir annenin dünyada en masum, en haklı talebi evladıyla beraber olmaktır. Eğer zorla evladı elinden alınmışsa ona kavuşma talebi bir annenin dünyadaki en haklı, en masum talebidir. Ama maalesef 973 gündür ailelerimizin bu haklı talebine birileri kulaklarını tıkadı." ifadesini kullanan Karaloğlu, bütün ailelerin gelecek bayrama kadar evlatlarına kavuşmalarını temenni etti.

Karaloğlu, "Bugüne kadar bu annelerin sesini duymayanlar, vicdanı kararmışların inşallah bugün bayram hürmetine vicdanları bu annelerin sesini duymaya vesile olsun diye temenni ediyoruz." dedi.

Her zaman annelerin, ailelerin yanında olduklarını dile getiren Karaloğlu, "Onların bu haklı davalarında sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Annelerimizin bayramlarını kutluyorum. İnşallah temenni ediyoruz ki en kısa zamanda evlatlarına, yavrularına kavuşsunlar. Dua ediyoruz, mücadele ediyoruz. İnşallah evlatlarımızı alıncaya kadar da bu mücadele hem onlar hem de devlet tarafından devam edecek." diye konuştu.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı.

