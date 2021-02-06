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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, eşi ile birlikte yetim çocukları ziyaret etti

06.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetim çocukları evlerinde ziyaret etti.Vali Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu tarafından daha önce Van, Bursa ve Antalya’da da uygulanan, yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflendiği proje ’Diyarbakır yetimlerine sahip çıkıyor’ sloganıyla Diyarbakır’da da hayata geçirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetim çocukları evlerinde ziyaret etti.
Vali Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu tarafından daha önce Van, Bursa ve Antalya’da da uygulanan, yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflendiği proje ’Diyarbakır yetimlerine sahip çıkıyor’ sloganıyla Diyarbakır’da da hayata geçirildi. Proje kapsamında daha önce farklı ailelere ziyarette bulunan Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu dün Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesinde ikamet eden bir aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Çocuklarla oyun oynadı
Ziyaretlerinde, geçtiğimiz kasım ayında eşini kaybeden 3 çocuk annesi Şükran Kaplan ve çocuklarla sohbet eden Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, çocuklarla yüzlerini güldürecek ve vakitlerini kaliteli geçirmesini sağlayacak oyunlar oynarken, anne Kaplan’dan da ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, yeni doğan Nisanur bebeğe de altın takarak iyi dileklerde bulundu.
Son dönemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında, Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020’de yapılan toplantı ile çalışmalarına başlanan proje, birçok kurum ve kuruluşun işbirliği ile yürütülüyor.
Ayrıca, projede yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

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