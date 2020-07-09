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Diyarbakır yeni sanayi sitesine kavuşuyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Daha önce üç sanayi sitesine sahip olan Diyarbakır’da, daha geniş iş alanlarına sahip, alt ve üst yapısıyla daha modern 4.

Daha önce üç sanayi sitesine sahip olan Diyarbakır’da, daha geniş iş alanlarına sahip, alt ve üst yapısıyla daha modern 4. oto tamircileri küçük sanayi sitesi tamamlanıyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, gün boyunca yaptığı görüşme ve toplantılar ile farklı alanlarda yaptığı incelemelerin ardından çalışmaların sonuna yaklaşılan ve kısa süre sonra işletmelere açılarak vatandaşın hizmetine sunulması planlanan 4. oto tamircileri küçük sanayi sitesini ziyaret etti. Burada, sanayi sitesi yetkilileri ve çalışanlar tarafından karşılanan Vali Karaloğlu, çalışanlarla yaptığı sohbet sonrasında yetkililerden sitede devam eden yapısal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Site yönetimi tarafından alınan kararlar ve yapılan çalışmalara yönelik hazırlanan kısa sunumun ardından yetkililerden talepleri ve yapılması planlanan projeleri dinleyen Vali Karaloğlu, devam eden çalışmalarla ilgili olarak sorun yaşayıp yaşamadıklarını sorarak sanayi sitesine ulaşımla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti. İşletmelere ayrılan alanlarla ilgili yetkililere yapısal tavsiyelerde de bulunan Vali Karaloğlu, 8 Ekim 2020’de açılması planlanan sanayi sitesinde, işletmelerin, 29 Ekimde faaliyetlerine başladığını görmek istediğini belirtti.
Vali Karaloğlu, sanayi sitesi yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından çalışmaları yerinde görmek amacıyla alanda incelemelerde bulundu.

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