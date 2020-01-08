Diyarbakır’a hizmet yolunda 100 günde DİSKİ

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DİSKİ) 100 günlük çalışmaları ile 2020 yılı hedeflerinin aktarıldığı basın toplantısında konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, insanlığa yaşam kaynağı olan Dicle Nehri’nde oluşan atıklar ve kirletici etmenlerden arındırılmasıyla ilgili önemli projelerinin bulunduğunu, nehrin korunmasının DİSKİ’nin temel önceliği olduğunu belirtti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, DİSKİ’nin 100 günlük çalışmaları ile 2020 yılı hedeflerinin aktarıldığı basın toplantısına katıldı. Kayapınar ilçesinde bir otel de gerçekleşen toplantıya Güzeloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı, DİSKİ daire başkanları ile basın mensupları katıldı.

"7 ihaleden 17 milyon 300 bin lira tasarruf elde ettik"

5 ana başlıkta DİSKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılara aktaran Vali Güzeloğlu, "Çok önemsediğim ve Büyükşehir Belediyesi’nde örnek uygulamalarla hayata geçirdiğimiz tasarruf ve şeffaflık. Bunun alt başlıklarında mali disiplin ve şüphesiz alınan kararlar gelmektedir. DİSKİ’yi devraldığımız günden bugüne aylık gelirleri yüzde 44 oranında arttı. Bugün her kurum artık kendi öz gelirlerine dayalı bir sürdürüle birliliği öncelemek zorundadır. Bu doğrultuda DİSKİ’nin aylık gelirlerini 14 milyon 200 binden 20 milyon 500 bine çıkardık. Buna bağlı olarak en önemsediğimiz kavram tasarruf. Bugüne kadar gerçekleşen 7 büyük ihaleden, biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ’de tüm ihaleler internet yayını üzerinden herkese açık ve şeffaf şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yapılan 7 ihaleden toplam 17 milyon 300 bin liralık kamu gelir tasarrufu gerçekleşmiştir" dedi.