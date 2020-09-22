YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’a özgü ağaçlar parkta yetiştirilecek

Diyarbakır’a özgü ağaçlar parkta yetiştirilecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından temeli atılan Bağcılar Mahallesindeki çok amaçlı parkta kente özgü olan meşe, lale, kandil, sığla ve çınar ağaçları dikilmeye başlandı.Ağustos ayında temeli Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından atılan 7 bin dönümlük alandaki çok amaçlı parkın altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak ağaç dikimi aşamasına başlandı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından temeli atılan Bağcılar Mahallesindeki çok amaçlı parkta kente özgü olan meşe, lale, kandil, sığla ve çınar ağaçları dikilmeye başlandı.
Ağustos ayında temeli Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından atılan 7 bin dönümlük alandaki çok amaçlı parkın altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak ağaç dikimi aşamasına başlandı. Diyarbakır’a özgü olan çınar, meşe, sığla, kandil ve lale ağaçlarının öne çıktığı
30’dan fazla ağaç çeşidi ile yeşil alan oluşturularak çevredeki vatandaşlar için huzurlu bir dinlenme alanı oluşturulması amaçlanıyor. Belediye ekipleri, belediyenin fidanlık alanında yetiştirilen ağaç türleriyle park alanını renklendirmeye başladı. Havalimanına giden yolun olduğu bölgede bulunan parkın açılışının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine açılacağı kaydedildi.

“Vatandaşlarımız için huzurlu bir alan olacak”
Yaklaşık 1 buçuk ay gibi kısa bir zamanda parkı tamamlama aşamasına getirdiklerini belirten Beyoğlu, bu parkın vatandaşlar için huzurlu bir dinlenme alanı ve oksijen deposu olacağını kaydetti. Beyoğlu, “Ekiplerimiz çok iyi bir çalışma örneği sergileyerek bu güzel parkımızı kısa sürede tamamlanma aşamasına getirdi. Ağaç dikmeye başladık. Parkımızın birçok özelliği var. En önemli özelliklerinden biri Diyarbakır’a özgü ağaçları dikmemizdir. Yakın zamanda açılışını yaparak değerli halkımızın hizmetine sunacağız. İçinde çocuklara yönelik oyun grupları ve vatandaşlar için dinlenme alanları bulunan huzur ikliminin hakim olacağı bir yaşam alanı olacak. İlçemizde bu tür alanların sayısını artıracağız. Bağlar’a hizmetlerin en güzeli yakışır” dedi.
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile çok amaçlı olarak inşa edilen parkın belediyenin kendi imkanları ve yöreye özgü ağaçlarla hazırlandığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Tepebaşı zabıtası yeni yerinde hizmet verecek
Tepebaşı zabıtası yeni yerinde hizmet verecek
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:00
Öğle
12:17
İkindi
15:43
Akşam
18:24
Yatsı
19:40
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Diyarbakırspor’da alacaklar ödendi
Diyarbakırspor’da alacaklar ödendi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Bağlar Belediyesi okul bölgesine yol kazandırdı
Bağlar Belediyesi okul bölgesine yol kazandırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.