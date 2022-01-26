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Diyarbakır'a yatırım yapan yabancı şirket sayısı arttı

26.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'a yatırım yapan yabancı şirket sayısı arttı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sermayesinin tümü ya da bir kısmı ortaklı yabancı şirket sayısı 78'e yükseldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kentin yabancı yatırımcılar açısından cazibe merkezi olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar yurt dışından toplam 78 yatırımcı kentimizde yatırım yaptı. Bu yatırımcılardan 22'si 2018 ve 2021 yılları arasında yatırım yapmayı tercih etti." ifadelerini kullanan Türk, Hindistan'dan İrlanda'ya kadar 18 farklı ülkeden şirketin ilde faaliyet gösterdiğini atardı.

Türk, bunun önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan 21 şirket ile Irak il sırada yer alıyor. Almanya 14 şirket ile ikinci, Suriye ise 8 şirket ile üçüncü sırada. Yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektörlerin başında madencilik ve imalat sektörü yer alıyor."

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