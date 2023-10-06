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Diyarbakır'da "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" başladı

06.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da, Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme ve Koruma Derneğince düzenlenen "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Diyarbakır'da "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı, halay çekildi.

Yöresel lezzetlerin yer aldığı festivalde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.

Dernek başkanı Ümit Umdu, yaptığı açıklamada, sanatı, kültürü ve edebiyatı yaşatmak için böyle bir festival düzenlediklerini söyledi.

"Söyleşiler, resim sergisi gibi ciddi anlamda sanata ve kültüre dair tüm konuları ele alacağımız dolu dolu 4 günlük bir festival gerçekleştireceğiz. Bu festivalin asıl sahibi Diyarbakır halkıdır. Bunu yüceltmek, kazasız ve belasız bitirmek her birimizin en önemli görevlerinden biridir." diyen Umdu, ilerleyen yıllarda bu festivali devam ettireceklerini kaydetti.

Festivalin Sanat Sokağı'na çok fazla katkısı olacağına değinen Umdu, şunları kaydetti:

"Sanat Sokağı'nın gerçek ismiyle yani sanatla anılacağını ve sanatla var olabileceğini göstereceğiz. Sokakla ilgili kötü algılara da en güzel cevabı vereceğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlar festivalde, söyleşi, illüzyonist gösterisi, çocuk atölyeleri, resim sergisi, satranç turnuvası ile karşılaşacak. 4 gün boyunca sanatımıza, kültürümüze ve sokağımıza sahip çıkıyoruz sloganımızla vatandaşları dolu dolu 4 günlük festivale davet ediyoruz."

Kentte 4 gün sürecek festival kapsamında tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi, yarışma, söyleşi, konser ve resim sergisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

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