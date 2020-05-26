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Diyarbakır’da 12 dönümlük alanda 25 gül çeşidi yetiştiriliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesine ait gül bahçesi, baharla beraber büyük bir canlılık kazanarak renk cümbüşü oluşturup güzel kokular yayıyor.Bağlar Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel gül bahçesi ile Peygamberler ve Sahabeler şehrinin bu misyonu yeniden kazandırılmaya çalışılıyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesine ait gül bahçesi, baharla beraber büyük bir canlılık kazanarak renk cümbüşü oluşturup güzel kokular yayıyor.
Bağlar Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel gül bahçesi ile Peygamberler ve Sahabeler şehrinin bu misyonu yeniden kazandırılmaya çalışılıyor. 12 dönümlük alanda 25 çeşit gülün yetiştirildiği Bağlar Belediyesi gül bahçesi bahar aylarıyla beraber büyük bir canlılık kazanarak renk cümbüşü oluşturuyor. Kentin tarihteki misyonuna ve kültürüne renk katan gül bahçesi, hummalı bir çalışmayla bahar dönemine yetiştirilerek güllerin açılmasıyla birlikte rengarenk görüntüsünün yanında mis kokusuyla vatandaşların vazgeçilmez ziyaret yerleri arasına girdi. Gül bahçesinde çok sayıda gül çeşidinin yanı sıra süs ve peyzaj bitkileri de yetişiyor. Baharın gelişiyle birlikte buraya akın eden çok sayıda vatandaş ve özellikle yaşlı vatandaşlar, bu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarıyor.

“Gül şehrine hep beraber sahip çıkalım”
Gül bahçesinde incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük özen göstererek bahar dönemiyle beraber yeniledikleri gül bahçesi ile Diyarbakır’ı tarihteki misyonuna kavuşturmak istediklerini söyledi. Gül bahçesinin korunması gerektiğini vurgulayan Başkan Beyoğlu, “Diyarbakır Osmanlı döneminde gül şehri unvanını almış. Çünkü dünyanın en kaliteli gülleri bu verimli topraklarda yetişmiş ve kutsal topraklara kadar götürülerek Kabe ve peygamber efendimizin kabrinin temizliğinde kullanılmış. Diyarbakır’ın gül bitkilerinden yapılan gül suyunun çeşitli hastalıklara şifa olduğu da bilinir. Bu nedenle gül bahçesine ve yeni gül bahçeleri oluşturmaya özel önem veriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız gül bahçesine sahip çıkmalarıdır. Gül şehrini ve gül bahçesine hep beraber sahip çıkıp koruyalım” dedi.

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