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Diyarbakır'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi

08.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerince, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde Bağlar'ın Ağaçgeçit Mahallesi'ne muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği, söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ekipler, dün Ağaçgeçit Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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