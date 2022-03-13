DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 2 yıldır aranan ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.D'nin merkez Yenişehir ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ş.D. ekiplerce gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

