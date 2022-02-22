YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.02.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

E.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Eski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapisEski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapis
Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiasıAdana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:38
İkindi
15:42
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Salı

Büşra Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Baver Eczanesi
Baglar
Naz Eczanesi
Baglar
Sibel Eczanesi
Baglar
Defne Eczanesi
Kayapinar
Berivan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Herkesin en büyük sorunu! Bu şekilde kurtulabilirsiniz

Herkesin en büyük sorunu! Bu şekilde kurtulabilirsiniz

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.