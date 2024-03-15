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Diyarbakır'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu

AA AA
15.03.2024 14:54
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Diyarbakır Valiliğince, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Valilikçe, merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.

İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, istiklal, istikbal, birlik ve kardeşlik için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına sahip çıkabilmeyi, kardeşçe bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmeyi Rabb'im nasip eylesin." dedi.

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak ve vatandaşlar katıldı.

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Diyarbakır Mevlit dua

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