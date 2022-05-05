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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

05.05.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca 3 Mayıs'ta düzenlenen, anne G.D. ve kızı N.D'nin yaşamını yitirdiği, baba A.D. ile oğlu M.D. (6) ile kızı S.D'nin (14) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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Diyarbakır silahlı saldırı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:20
Yatsı
20:47

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Perşembe

Kasımoğlu Eczanesi
Sur
Yekta Eczanesi
Yenisehir
Duran Eczanesi
Baglar
Serçem Eczanesi
Baglar
Irmak Eczanesi
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