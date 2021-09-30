Diyarbakır'da 20 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 20 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır ve Sivas'ta 8 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 20 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'nin Tepebaşı Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla R.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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