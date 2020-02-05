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Diyarbakır’da 3 adet acil yardım ambulansı hizmete girdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a gönderilen 3 adet 4x2 acil yardım ambulansı hizmete girdi.Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen 3 adet acil yardım ambulansı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a gönderilen 3 adet 4x2 acil yardım ambulansı hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen 3 adet acil yardım ambulansı, düzenlenen törenle hizmete girdi. İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Selahattin Doğan ve sağlık ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen törende ambulanslar merkez 25 No’lu, Bismil 2 No’lu ve Çermik 4 No’lu acil sağlık hizmetleri istasyonlarımıza teslim edildi.
Törende bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Bakanlık tarafından müdürlüklerine 972 bin lira değerinde 3 adet yeni acil yardım ambulansın gönderildiğini söyledi. Dr. Tekin, “Ambulansları, Bağlar, Bismil ve Çermik ilçelerimize tahsis ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Acil sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ve acil sağlık hizmetlerini sunan çalışanlarımızın zamanla nasıl yarıştığını, Elazığ depreminde bir kez daha gördük. Ambulanslarımızda görevli ekibimizin hastalarımıza vaktinde ulaşabilmesi için vatandaşlarımızın gerekli hassasiyet göstermeleri ve fermuar sistemi ile ambulanslarımıza yol vermeleri büyük önem arz etmektedir. Ambulans filomuza üç tane daha ambulans eklediğimiz bugünde araçlarda görev yapacak mesai arkadaşlarımıza kazasız vazifeler dilerim” dedi.

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