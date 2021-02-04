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Diyarbakır’da 31 yeni ambulans hizmete girdi

04.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a gönderilen 31 adet acil yardım ambulansı hizmete girdi.Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2021 yılında 11 milyon 314 bin 624 lira değerinde yatırım yapılarak tahsis edilen 21 adet acil yardım ambulansı, 1 adet yenidoğan ambulansı ve İl Sağlık Müdürlüğünce kamu hastanelerine tahsis edilmek üzere hasta nakil ambulansına dönüşümü yapılmış olan 5 adet hasta nakil ambulansı ve 4 tane değişim olmak üzere toplam 31 ambulans tahsisi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a gönderilen 31 adet acil yardım ambulansı hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2021 yılında 11 milyon 314 bin 624 lira değerinde yatırım yapılarak tahsis edilen 21 adet acil yardım ambulansı, 1 adet yenidoğan ambulansı ve İl Sağlık Müdürlüğünce kamu hastanelerine tahsis edilmek üzere hasta nakil ambulansına dönüşümü yapılmış olan 5 adet hasta nakil ambulansı ve 4 tane değişim olmak üzere toplam 31 ambulans tahsisi yapıldı. Ambulanslardan Bağlar ilçesine 5, Kayapınar ilçesine 2, Sur ilçesine 1, Yenişehir ilçesine 5, Bismil ilçesine 2, Çermik ilçesine 1, Çınar ilçesine 1, Dicle ilçesine 2, Ergani ilçesine 3, Hani ilçesine 1, Kulp ilçesine 1, Lice ilçesine 1 ve Silvan ilçesine 2 ambulans tahsis edildi. Kayapınar ilçesinde hizmet veren acil yardım ambulanslarından 2 tanesi ve Yenişehir ilçesinde hizmet veren acil yardım ambulanslarından 2 tanesinin yeni model ambulans ile değişimi yapılacağı, böylelikle 13 ilçede vatandaşlara hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumu için yeni 21 adet acil yardım ambulansı, 1 adet yeni yenidoğan ambulansı, 5 adet hasta nakil ambulansı ve 4 adet ambulans değişimi olmak üzere 22’si yeni olmak üzere 31 adet ambulans tahsisi yapıldığı belirtildi.

“Ambulans sayısı 109 oldu”
Ambulansların teslimi töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sağlık konusunda son 18 yılda Türkiye’de bir devrim yaşandığını ve 18 yıl önce Türkiye’yi bilenler olarak sağlıkta alınan mesafenin muhteşem olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Sadece Acil Sağlık Hizmetlerinde Diyarbakır’ı göz önüne aldığımızda 18 yıl önce Diyarbakır’da sadece 2 tane acil sağlık hizmeti sunan merkez vardı. Koca Diyarbakır’da 9 tane 112 ambulansı vardı. Bugüne geldiğimizde 66 istasyon var. O iki istasyon 66’ya çıkmış, ambulans sayısı da arkamdaki ambulanslarla 109 ambulans oldu. Sadece bu rakama bakarak sağlıkta Türkiye’de nereden nereye gelindiğini anlayabilmek için Diyarbakır’daki bu iki rakam yeterli. Onun için bugün hizmete sunacağımız bu yeni ambulanslar içerisinde nitelikli ambulanslarda var. Yeni doğan ambulansları, obez vatandaşları taşımak için kullanılan ambulanslar da var. Artık Diyarbakır’da hava helikopteri de var. İhtiyaç olduğunda uçak ambulansta var. Allah’a hamdolsun dünyada acil sağlık hizmetleri en iyi sunan ülkelerden birisi haline geldik son 18 yılda” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 22 adet yeni ambulansın yanı sıra, dönüşümü sağlanan 5 adet hasta nakil ambulansı istasyonlara ve hastanelere dağıtılacağını ifade etti. Dr. Tekin, “Bu 22 ambulansın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve siz değerli büyüklerimize minnetimizi ve şükranımızı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
İl Sağlık Müdürlüğü binasından düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu yanı sıra, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve kurum amirleri katıldı.

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