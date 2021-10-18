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Diyarbakır'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 12 yıl önce Kömürtaş Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K'yi (50), aynı mahalledeki ikametine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

M.S.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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