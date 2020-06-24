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Diyarbakır'da 51 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

İki operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, battaniyeler içine gizlenmiş 51 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Uşak'tan Diyarbakır'a gelen 2 kişinin Lice ilçesinden aldıkları esrarı halı ve battaniye paketleri içinde Uşak'a sevk edecekleri, ayrıca Van'dan Diyarbakır'a gelen yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profiller içine gizlenen sentetik uyuşturucunun Diyarbakır'da satışa çıkarılacağı bilgisi elde edildi.

Uşak'tan Lice ilçesine gelen araç, Duru Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durduruldu. Aracın arka kısmına istiflenen battaniyeler arasına gizlenmiş, 3 çuval içerisinde ve 15 paket halinde 51 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan M.G. ve C.S'nin, cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edildi. İki zanlı işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca, Van'dan gelerek Diyarbakır otogarına giriş yapan tüm yolcu otobüsleri takip edilerek bahse konu yolcu tespit edilmiş, aracın yolcu bagaj bölümünde bulunan uyuşturucu dolu demir profilleri teslim almaya gelen A.S, suçüstü yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, uyuşturucuyu Van'dan sevk eden zanlıyı yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."

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