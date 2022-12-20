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Diyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildi

20.12.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da erken doğum nedeniyle 82 gün küvezde kalan üçüz bebek sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Diyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildi

Üçüz bebeklere çeşitli hediyeler takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmalarını Rabbimden diliyorum” dedi.

Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesinde ikamet eden Mehmet Nesim Sancar ve Ayşe Sancar çifti, erkek doğumla dünyaya gelen üçüz bebeklerle evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Yusuf, Yekta ve Veli Ayaz ismi verilen üçüzler, 82 gün küvezde kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde eve getirildi.

Üçüz bebeklerin ailesini ziyaret eden Beyoğlu, anne ve babayı tebrik ederek içerisinde bebekler için temel ihtiyaç ürünlerinin olduğu çantaları hediye etti. Ailenin mutluluğunu paylaşan Beyoğlu, "Evlat, yüce Rabbimizin anne ve babalara hediyedir. Tarif edilemez duygular yaşadığınızı biliyorum. Rabbim bu vesileyle yuvanızın huzurunu ve bereketini artırsın, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmalarını nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Sancar ailesi anlamlı ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Beyoğlu’na teşekkür etti.

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